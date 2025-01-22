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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

في عيد الشرطة الـ 73.. السيسي يكرم أسر الشهداء والقيادات الأمنية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ73 ، وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

كما من المقرر أن تكرم القيادة السياسية عددا من أسر شهداء الشرطة والقيادات الشرطية تقديرا لجهود ذويهم في حفظ الأمن والتضحيات البطولية التي سطروها قبل استشادهم. 

ويمثل عيد الشرطة ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، حيث يوافق معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعا عن تراب الوطن.

وتحتفل مصر فى ٢٥ يناير الجارى بالذكرى الـ٧٣ لعيد الشرطة، فى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية عام ١٩٥٢، التى سقط فيها ٥٠ شهيدًا و٨٠ جريحًا من رجال الشرطة والتى أشعلت شرارة ثورة ١٩٥٢.

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