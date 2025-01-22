الشهادة الإعدادية 2025.. جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات الامتحان في عدة محافظات

نشرت جروبات الغش عبر موقع التواصل الاجتماعي تليجرام، أسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك بعد بدء الامتحانات التي انطلقت في الساعة التاسعة صباحًا.

وبحسب مروجو هذه الأسئلة فإن ما تم تداوله حتى الآن تخص امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، في رابع أيام الماراثون، في عدة محافظات.

وانطلقت السبت الماضي امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لعام 2025/2024 على مستوى المحافظات.

وأعلنت المديريات التعليمية بالمحافظات استعداداتها الكاملة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، مع تشديد تأمين اللجان الامتحانية.

وأكدت المديريات التعليمية اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة.

كما تم تشكيل غرف عمليات بالمديريات والإدارات التعليمية لمتابعة وتلقي أية شكاوى أثناء انعقاد اللجان.

وتم التشديد على ضرورة الالتزام بعدم استخدام الهواتف المحمولة في اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.