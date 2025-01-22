«تحولات الخطاب الصهيوني وتحليل السرد» طبعة جديدة للدكتورة سارة فوزي

الأربعاء 22/يناير/2025 - 09:43 ص

صدر عن دار العربي للنشر والتوزيع كتاب "تحولات الخطاب الصهيوني وتحليل السرد" الدكتورة سارة فوزي، والكتاب متاح بمعرض القاهرة الدولى للكتاب قاعة (1) جناح (B58).

وعن الكتاب تقول الدكتورة سارة فوزي: يستعرض فصول هذا الكتاب الأبعاد الثقافية والإيديولوجية والمجتمعية للصراع العربي الإسرائيلي في ظل كثرة المؤلفات العلمية الأخرى التي تتناول الأطر السياسية والتاريخية والعسكرية للصراع محاولا تسليط الضوء على مقومات السينما الإسرائيلية في ظل الارتفاع المتنامي في مشاهدتها من قبل الجمهور العربي.

وإضافة ينبغي استقراء الفكر والإيديولوجية التي تكمن خلف صناعة السينما التسجيلية الإسرائيلية الحالية شكلا ومضمونا حيث تشكل هذه القراءة التحليلية أساسا محوريا في التخطيط الاستراتيجي فيما يتعلق بالسياسات الإعلامية والثقافية المصرية والعربية المستقبلية مع إسرائيل.

يشار إلى أن الكاتب مدرس الإعلام بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وحصلت على الدكتوراة بمجال السينما الإسرائيلية عام 2021، كما أنها رئيس لجنة العضوية بجمعية خريجي الإعلام ولديها العديد من المؤلفات منها في مجال الأدب الساخر وهم إسكريبتورا ومحاضرتين وكوباية شاي.