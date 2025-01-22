أنغام توجه رسالة إلى شيرين عبد الوهاب: «ربنا يعينها»

وجهت المطربة أنغام رسالة إلى شيرين عبد الوهاب، خلال استضافتها ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON مع الإعلامية لميس الحديدي.

وقالت أنغام: “إحنا كنا في حتة وبقينا في حتة، كنا بناكل عيش وملح مع بعض وأصحاب وبعتبرها أختي الصغيرة، وبقينا في حتة تانية أنا معرفهاش، ومعرفش مين اللي ودانا الحتة دي”.

وأضافت: “كل اللي أقدر أقوله إني بتمنى لها أيام أحسن ومستقبل أحلى، وصحة وتستمتع ببلدها، وربنا يعينها على كل حاجة بتعدي بيها”.

وتابعت أنغام: “ربنا يكرمها في اللي جاي ويساعدها ويهديها، وأتمنى كلامي يروح في المكان اللي أنا أقصده، ويتفهم زي ما هو”.

أنغام تتحدث عن علاقتها بـ والدها: كانت عايزة دراسة من أطباء نفسيين

أثارت المطربة أنغام جدلًا واسعًا بسبب تصريحاتها الأخيرة عن والدها، خلال استضافتها ببرنامج “كلمة أخيرة”.

وقالت أنغام: "علاقتي بأبويا كانت عايزة دراسة من دكاترة أو أطباء نفسيين".