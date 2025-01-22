الشهادة الإعدادية 2025.. طلاب القاهرة يؤدون امتحان مادتي العلوم والكمبيوتر

انطلقت منذ قليل، امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع، ضمن ماراثون الفصل الدراسي الأول، وتنتهي غدًا الخميس 23 يناير.

ويواجه طلاب محافظة القاهرة اليوم امتحان مادتي العلوم، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن 211,342 طالبًا وطالبة سيخوضون الامتحانات في 722 لجنة موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأكدت المديرية اتخاذ جميع التدابير الوقائية لضمان صحة وسلامة الطلاب، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس وحماية أوراق الأسئلة والإجابة، كما سيتم توفير بيئة مناسبة للطلاب تشمل نظافة اللجان، التهوية الجيدة، والإضاءة المناسبة.

من جانبها، أوضحت مدير المديرية، سماح إبراهيم، أن فرق عمل تم تشكيلها لمتابعة سير الامتحانات، مع تواصل غرف العمليات على مدار الساعة للتعامل مع أي طارئ، كما شددت على ضرورة الالتزام بعدم استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي سياق متصل، حذرت المديرية الطلاب من محاولات الغش أو التلاعب أثناء الامتحانات، مؤكدة أن العقوبات قد تصل إلى إلغاء الامتحان أو الحبس والغرامة طبقًا للقانون رقم 205 لعام 2020، كما شددت على أهمية الالتزام باللوائح والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، من أجل تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وفيما يخص أولياء الأمور، وجهت المديرية رسالة تحذيرية لهم بضرورة توعية أبنائهم وحثهم على الابتعاد عن أي سلوك قد يؤثر على مستقبلهم. كما طالبت مديري الإدارات التعليمية بمتابعة سير الامتحانات بدقة، وضبط أي محاولات للإخلال بها، مع التأكيد على منع حيازة الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان.