اليوم.. كثافات مرورية على محاور القاهرة والجيزة وزحام بالدائري

شهدت شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الأربعاء، كثافات مرورية ملحوظة، مع تعزيز وجود قوات الأمن لضمان انسيابية الحركة وتقليل الازدحام.

كثافات مرورية

في الجيزة، تركزت الاختناقات في مناطق الدقي، العجوزة، شارع السودان، وشارع جامعة الدول العربية، إضافة إلى نزلة الطريق الدائري باتجاه الصعيد ومحور صفط باتجاه الجيزة.

كما شهدت مناطق المريوطية وشارعي فيصل وترسا ازدحامًا شديدًا.

زحام على الدائري

يشهد الطريق الدائري في اتجاه الواحات زحام مروري بسبب حادث انقلاب سيارة مقطورة على الطريق الدائري وانتقلت الخدمات المرورية وقوات البحث الجنائي مدعومة بسيارة الإسعاف لنقل المصابين وذلك عقب تلقي الأجهزة الأمنية بلاغ من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ووقوع مصابين على الطريق الدائري اتجاه الواحات.

المرور اليوم في القاهرة



ويشهد كوبري أكتوبر من صلاح سالم لرمسيس والعكس من التحرير لرمسيس كثافات مروية تمتد لمحور الخلفاوي من مساكن الزاوية لميدان الحدائق.

كما تكرر الأمر بمحور صلاح سالم عند كوبرى أكتوبر اتجاه المطار والدائري من دار السلام للبساتين وعند نزلة بهتيم اتجاه الزراعي وعند نزلة المنيب اتجاه المعادي.

زحام بطرق القاهرة



أما في القاهرة، تباطأت حركة المرور في مناطق عين شمس، سرايا القبة، كوبري القبة، وحمامات القبة، بالإضافة إلى الطريق الزراعي المتجه من بنها إلى ميدان المؤسسة.

كما تأثرت مناطق وسط البلد مثل ميدان التحرير، رمسيس، وروكسي، إلى جانب محاور رئيسية مثل كوبري أكتوبر، محور 26 يوليو، والطريق الدائري.

المرور اليوم في الجيزة



وشهد المحور من ناهيا لميدان لبنان والعكس من الدائري لميدان لبنان ازدحاما مروريا.

وتباطأت الحركة بشارع فيصل وشارع الهرم من شارع أحمد لطفي السيد اتجاه ميدان الجيزة، وشارع البحر الأعظم اتجاه كوبري عباس وسط تواجد مكثف لرجال المرور.

ومن جانبها دفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث، بالإضافة إلى الدراجات البخارية والأوناش وسيارات الدفع الرباعي على الطرق والتنسيق مع إدارات المرور المختلفة على مستوى الجمهورية.

وبدورها وزعت الإدارة العامة للمرور، عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.



الإدارة العامة للمرور

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

حدد قانون المرور عقوبات لمخالفة قواعد وآداب المرور للحد من وقوع الحوادث، من أبرزها عقوبة التحدث في الهاتف المحمول، والتي تسبب من مخاطر وكوارث على الطريق أثناء السير.

ونصت المادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: إنه في حال ارتكاب مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة يتم توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه.

وتواصل الأجهزة الأمنية تكثيف الخدمات المرورية في مختلف المحاور لمراقبة الحركة وضبط المخالفات، مع تعزيز التنسيق لضمان انسيابية المرور في الشوارع والمحاور الرئيسية.