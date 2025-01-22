أسعار العملات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025

تباينت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 وفق آخر تحديثات للبنك المركزي اليوم.

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في مصر اليوم نحو 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 51.98 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فى البنك المركزي المصري نحو 61.42 جنيه للشراء 61.61 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري بداية اليوم في البنك المركزي 55.11 جنيه للشراء 55.28 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الـ 100 ين ياباني في المركزي المصري 32.20 جنيه للشراء 32.29 جنيه للبيع.

بلغ متوسط سعر صرف اليوان الصيني اليوم نحو 6.89 شراء ونحو 6.91 جنيه للبيع.

وعن أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري بداية تداولات اليوم وأكثرها إقبالًا وتداولًا في سوق الصرف المصرية “سعر الريال السعودي الدينار الكويتي والدرهم الإماراتي”.

بلغ سعر الريال السعودي بداية اليوم في البنك المركزي 13.38 جنيه للشراء ونحو 13.42 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري مستهل اليوم في البنك المركزي المصري 162.76 جنيه للشراء ونحو 163.30 جنيه للبيع.

فيما انخفض سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي إلي حوالي 13.67 جنيه للشراء ونحو 13.70 جنيه للبيع.



