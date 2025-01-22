أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 يناير 2025

ارتفعت أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 ارتفاعاً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار الذهب في مصر، متأثرة بارتفاع سعر المعدن الأصفر بالبورصة العالمية، نتيجة تراجع الدولار، وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحفاظ على خطط رفع الرسوم الجمركية على الذهب والفضة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 “الأكثر انتشارًا وإقبالًا في الصاغة المصرية” 3790 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 “الأعلى سعرًا والأغلى فئة بين الأعيرة المتداولة”، 4331 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر بداية اليوم نحو 3970 جنيهًا.

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 بداية تعاملات اليوم 3249 جنيهًا للشراء.

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية نحو 2530 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب “ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب اليوم” نحو 29.9 ألف جنيه للبيع و30.08 ألف جنيه للشراء.

سجل سعر أونصة الذهب عالميًا “ وتزن حوالي 31.1 جراما من الذهب” حوالي 2740 دولارًا للأوقية.

وبالنسبة لأسعار الذهب بالمصنعية والدمغة، حيث يضاف إلى أسعار الذهب الرسمية في المتوسط ما يتراوح بين 60 و700 جنيه قيمة المصنعية والدمغة على كل جرام، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، ويبدأ سعر الجرام عيار «21» من 3855 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار «18» نحو 3312 جنيهًا، ووصل سعر عيار «14»، إلى 2590 جنيهًا.

ويشار إلى أن أسعار الذهب تختلف من محل صاغة لآخر، ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل المصنعية في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

عالميا ارتفع سعر أونصة الذهب على خلفية الارتداد الذي سجله خلال تعاملات مساء أمس من 2,689 دولار، واكتسب بعض الزخم الإيجابي لليوم الثاني على التوالي .

كما عززت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية الطلب على الأصول الآمنة التقليدية ورفعت السلعة إلى أعلى مستوى لها منذ 6 نوفمبر، عند حوالي منطقة 2,729 دولار .