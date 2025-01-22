أسعار الدولار اليوم الأربعاء 22 يناير 2025

سيطرت حالة من الاستقرار والهدوء النسبي علي سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، في جميع البنوك الحكومية والتجارية العاملة في سوق الصرف المصرية.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي، 50.22 جنيهًا للشراء و50.35 جنيه.

في البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار اليوم نحو 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي نحو 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك فيصل الإسلامي عند 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

وفي المصرف المتحد سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي في بنك التعمير والإسكان إلى نحو 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في المصرف العربي ليسجل نحو 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

أما سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك الكويت الوطني فاستقر عند 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المتحد 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الدولار في بنك البركة مصر نحو 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر صرف الدولار اليوم في المصرف المتحد حوالي 50.22 جنيه للشراء و50.32 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي نحو 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدولار في ميد بنك 50.31 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.