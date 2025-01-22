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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور| تفاصيل مصرع 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حادث ميكروباص بالوادي الجديد

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالوادي
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لقى 6 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 5 آخرون في حادث مروري، مساء الثلاثاء، بطريق " تنيدة – منفلوط " في منطقة الكيلو 120 من الطريق في نطاق محافظة أسيوط. 

تبين انقلاب سيارة ميكروباص بطريق  قرية " تنيدة " التابعة لمركز بلاط بالوادي الجديد، أسفر عن وفاة كل من سعد عيد محمد أحمد، 45 عاما، ومقيم قرى عزب القصر التابعة للداخلة، أحمد عبد الرحيم، صالح، 56 عاما، ومقيم مركز الداخلة، مصطفى كحلاوي أحمد عبد المحسن، 37 عاما ومقيم قرية الهنداو بمركز الداخلة، أحمد فتحي زنقور، 33 عاما، ومقيم قرية الهنداو، عادل علي أحمد علي، 56 عاما، ومقيم قرية الهنداو، محمد جمال علي أحمد، 25 عاما ومقيم الهنداو بالداخلة. 

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من مصطفى محمود مصطفى، 17 عاما، محمود مصطفى حافظ، 75 عاما، ياسمين مبارز محمد عبد الله، 40 عاما، ممدوح عيد محمد أحمد، 41 عاما، فتحي زنقور حسن، 33 عاما. 

جرى الدفع بـ12 سيارة إسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين لمسشتفى أسيوط الجامعي، فيما نقلت سيارات الإسعاف الجثث لمشرحة مستشفى الداخلة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة. 

فيما دفعت إدارة المرور بمركز الداخلة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمعدات وأوناش لموقع الحادث لنقل آثار الحادث ورفعه من محور " تنيدة – منفلوط"، لضمان إعادة السيولة المرورية لطبيعتها. 

حادث انقلاب ميكروباص الوادي الجيدد (1)
حادث انقلاب ميكروباص الوادي الجيدد (1)
حادث انقلاب ميكروباص الوادي الجيدد (2)
حادث انقلاب ميكروباص الوادي الجيدد (2)
حادث انقلاب ميكروباص الوادي الجيدد (3)
حادث انقلاب ميكروباص الوادي الجيدد (3)
حادث انقلاب ميكروباص الوادي الجيدد (4)
حادث انقلاب ميكروباص الوادي الجيدد (4)
حادث انقلاب ميكروباص الوادي الجيدد (5)
حادث انقلاب ميكروباص الوادي الجيدد (5)
حادث انقلاب ميكروباص الوادي الجيدد (6)
حادث انقلاب ميكروباص الوادي الجيدد (6)
حادث انقلاب ميكروباص الوادي الجيدد (7)
حادث انقلاب ميكروباص الوادي الجيدد (7)
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