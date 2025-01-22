الأمم المتحدة: إعادة تسمية المواقع الجغرافية ليست من صلاحيات دولة بمفردها

أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أن إعادة تسمية المواقع الجغرافية في العالم ومنها خليج المكسيك تخضع لأنظمة واتفاقيات دولية مشددا على أنها ليست من صلاحيات دولة بمفردها.

وقال حق للصحفيين، ردا على سؤال حول رد فعل المنظمة العالمية على الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير تسمية خليج المكسيك: "ليس لدي أي رد على هذا الموضوع.. هناك نظام معمول به قائم على الاتفاقيات الدولية بشأن تسمية المواقع الجغرافية، وهو نظام أثبت كفاءته.. هذه المسألة ليست من صلاحيات أي دولة بمفردها".

وأضاف: "هناك برنامج للخبراء في المنظمة العالمية مختص بالأسماء الجغرافية، ومنذ تأسيس الأمم المتحدة، عقدت ثماني مؤتمرات لتوحيد الأسماء الجغرافية، آخرها انعقد في برلين عام 2002".

في الساعات الأولى لتوليه منصبه بعد حفل تنصيبه يوم الاثنين، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يقضي ببدء إجراءات تغيير تسمية "خليج المكسيك" ليصبح "الخليج الأمريكي". ووفقا لوثيقة القرار، سيكون على وزير الداخلية الأمريكي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتغيير التسمية في غضون 30 يوما.

وذكر البيت الأبيض على موقعه الرسمي أن هذه الخطوة ستكرم "عظمة أمريكا".

وردا على قرار ترامب قالت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم: "في الولايات المتحدة يسمونه الخليج الأمريكي، ولكن بالنسبة للمكسيكيين وللعالم سيظل اسمه خليج المكسيك"، وفقا لشبكة "CNN" الأمريكية.

وفي وقت سابق من يناير الجاري، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب سيأمر بتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، وسيتم تغيير اسم دينالي أعلى جبل في أمريكا الشمالية إلى جبل ماكينلي".

واقترحت شينباوم حينها إعادة تسمية القارة الأمريكية بأكملها إلى اسمها التاريخي "أمريكا المكسيكية"، الاسم الذي استخدم منذ عام 1607.