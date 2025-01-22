قبل عرضها بساعات.. أحمد حلمي يروج لمسرحية «بني آدم» بالرياض

الأربعاء 22/يناير/2025 - 02:18 ص

روج الفنان أحمد حلمي لمسرحية "بني آدم"، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء بروفات وذلك استعدادًا لعرضها خلال ساعات.

وقال «حلمي» خلال الفيديو، إنهم وحتى الثانية صباح يوم الأربعاء، فى بروفات المسرحية المقرر عرضها بالرياض يوم ٢٣ يناير الجارى، متمنيًا أن تنال إعجاب الجميع، مشيرًا إلى أنها المسرحية رقم ٣ له في الرياض.

وتدور أحداث المسرحية حول أب وابنته يرثان مسرحًا مهجورًا، وعندما تحاول الابنة إعادة تأهيله، يعترض طريقها "روح شريرة" تحاول إعاقة عملها.

مسرحية بنى ادم بطولة احمد حلمي وأسيل عمران، ومصطفى خاطر، وحمدي الميرغني، وإيمان السيد، وأحمد الرافعي، ومحمد جمعة، والفنان المصري القدير عماد رشاد، وفنانون آخرون

وكانت الجهة المنتجة لمسرحية النجم أحمد حلمي الجديدة "بني آدم" قد كشفت مؤخرا عن برومو المسرحية، تمهيدا لعرضها في موسم الرياض في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 1 فبراير المقبل.

وظهر أحمد حلمي في برومو مسرحية "بني آدم" مع أبطال العمل، وقدم أغنية تقول كلماتها:"بص أنا ساعات كتير

تلقى جوا مني خير

طيبة قلب راجل كبير

وساعات ببقى كلي شر

زرزور ماجبهاش لبر

تشوف وشي تطلع تطير