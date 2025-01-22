لأول مرة.. أكبر معرض للكتب الأجنبية المخفضة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

في خطوة غير مسبوقة، وبالشراكة مع هيئة الشارقة للكتاب تشارك بيج باد وولف للكتب، أكبر معرض للكتب الأجنبية المخفضة، لأول مرة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، مما يمثل إنجازًا جديدًا في مسيرتها لنشر ثقافة القراءة عالميًا.

تنطلق الدورة السادسة والخمسون للمعرض في الفترة من الخميس 23 يناير إلى الأربعاء 5 فبراير 2025 في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، يوميا من 10:00 صباحا وحتى 9:00 مساءا.

سيتواجد المعرض في صالة مستقلة تحمل الرقم 6 (جناح الكتب الأجنبية المخفضة) داخل أرض مصر للمعارض الدولية حيث يقام المعرض.

وتصل خصوماتها إلى75%، وتركز الحملة على تقديم مجموعة متنوعة من العناوين باللغة الإنجليزية تشمل الخيال العلمي، الأدب، الشباب، الأعمال، كتب الطبخ، الفن والتصميم، كتب الأطفال، وغيرها، لتلبية جميع الاهتمامات.

من جانبه قال الشريك المؤسس أندرو ياب": "مشاركتنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب تعكس التزامنا بالوصول إلى القراء في كل مكان."

وأضافت الشريك المؤسس جاكلين نغ "وجودنا في معرض القاهرة مجرد بداية.

يشار الى أن الحملة شملت أكثر من 48 مدينة في 17 دولة، حيث أتاحت ملايين الكتب للقراء حول العالم. مهمتها واضحة: تغيير العالم، كتابًا تلو الآخر.