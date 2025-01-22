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الأربعاء 22 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

استطلاع رأي.. ترامب يحظى بدعم أقل من نصف الأمريكيين

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أظهرت استطلاعات رأي أجرتها شركة الأبحاث "إيبسوس" أن نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين الأمريكيين أقل من 50%.

وبحسب الاستطلاع، أعرب 47% من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع عن تأييدهم للرئيس الأمريكي المنتخب.

ووفقا للوكالة، في بداية الولاية الرئاسية الأولى لترامب، كانت نسبة تأييده أقل من ذلك، حيث بلغت 43%.

وبلغت ذروة دعم الرئيس السابق جو بايدن في يناير 2017، عندما وصل إلى 49%، ولكن بحلول نهاية ولايته، انخفض هذا الرقم إلى 34%.

تم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت وشمل 1077 شخصا بالغا أمريكيا في الفترة ما بين 20 و21 يناير.

استطلاع راي دونالد ترامب نصف الأمريكيين