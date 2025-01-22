استطلاع رأي.. ترامب يحظى بدعم أقل من نصف الأمريكيين

أظهرت استطلاعات رأي أجرتها شركة الأبحاث "إيبسوس" أن نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين الأمريكيين أقل من 50%.

وبحسب الاستطلاع، أعرب 47% من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع عن تأييدهم للرئيس الأمريكي المنتخب.

ووفقا للوكالة، في بداية الولاية الرئاسية الأولى لترامب، كانت نسبة تأييده أقل من ذلك، حيث بلغت 43%.

وبلغت ذروة دعم الرئيس السابق جو بايدن في يناير 2017، عندما وصل إلى 49%، ولكن بحلول نهاية ولايته، انخفض هذا الرقم إلى 34%.

تم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت وشمل 1077 شخصا بالغا أمريكيا في الفترة ما بين 20 و21 يناير.