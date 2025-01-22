يلوح بعصا العقوبات.. ترامب: إذا لم يأتِ بوتين إلى طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا إذا رفض الرئيس فلاديمير بوتين الانخراط في مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

قال ترامب وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في واشنطن،"إذا استمر بوتين في رفض الحوار، سنضطر إلى اتخاذ تدابير أقوى ضد روسيا، بما في ذلك فرض عقوبات، لكننا نأمل في أن نصل إلى حل دبلوماسي."

وألمح ترامب إلى أن العقوبات ستكون جزءًا من الضغط على موسكو للجلوس إلى طاولة المفاوضات. ولكنه لم يوضح نوع العقوبات التي قد تُفرض في حال فشل الجهود الدبلوماسية.

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تصعيد الأزمة، ولكنه شدد على أهمية أن تكون هناك مفاوضات حقيقية لإيجاد حل للصراع.

وأكد ترامب أن إدارته تدرس أيضا مسألة إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، مضيفا أن على الاتحاد الأوروبي أن يبذل المزيد من الجهد لدعم أوكرانيا.

وكان ترامب أعلن بعد ساعات من تنصيبه أمس أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين لكنه لم يحدد موعدا لذلك، وجدد تأكيده أنه يرب في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المشتعلة منذ نحو 3 سنوات.