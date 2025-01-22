فصل رأسه.. مواطن يذبح جاره بالأقصر والأمن يضبط الجاني

‎شهدت منطقة أبو الجود وسط مدينة الأقصر، مساء الثلاثاء، حادثة مروعة حيث أقدم شاب على قتل جاره بطريقة بشعة أثارت ذهول الأهالي.

ووفقًا لشهود عيان، دخل الجاني في مشاجرة مع الضحية قبل أن يستل سكينًا ويقوم بذبحه وسط الشارع، ولم يكتفِ بذلك، بل حمل رأس الضحية وتجول بها أمام المارة، ما أثار حالة من الهلع والصدمة في المنطقة.

تلقى اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، إخطارًا من قسم شرطة الأقصر يفيد بوقوع الجريمة. وعلى الفور، توجه فريق من ضباط مباحث القسم إلى مكان الحادث.

‎وأكد شهود عيان أن الجاني يعاني من اضطرابات نفسية أقدم على قتل مواطن يدعى حجاج. ك م ٥٩ سنة، يعمل موظفا بمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، وأن الجريمة اندلعت نتيجة خلافات بين الجاني والضحية، وتصاعدت الأمور بشكل مأساوي، حيث أقدم على فصل رأسه عن جسده وسط الشارع، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه.

‎وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت الحادثة، ما زاد من حالة الغضب بين الأهالي ودعواتهم لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المتهم.

‎وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي بدأت التحقيقات تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر، لكشف ملابسات الحادث ودوافعه.