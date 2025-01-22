ترامب يعلن عن خطط كبرى لتطوير البنية التحتية في الولايات المتحدة

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمرًا صحفيًا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، للإعلان عن مشروعات البنية التحتية الكبرى التي تعتزم إدارته العمل عليها خلال الفترة المقبلة في الولايات المتحدة.

أوضح ترامب، أن شركات أمريكية ستستثمر 500 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات ستضع الولايات المتحدة في مقدمة الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال.

وأعلن عن مشروع جديد يحمل اسم "ستار جيت" (بوابة النجوم)، والذي وصفه بأنه سيكون حجر الزاوية في تطوير البنية التحتية الداعمة للذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحديث التكنولوجيا المستخدمة في مختلف القطاعات.

كما أكد ترامب على خطط إدارته لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال بناء مولدات جديدة للطاقة، مما سيسهم في تقوية شبكة الطاقة الوطنية.

وأشار إلى أن هذه الجهود ستؤدي إلى توفير 100 ألف وظيفة جديدة للأمريكيين، مما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل في القطاعات التقنية والهندسية.

ووقّع ترامب في اليوم الأول له داخل البيت الأبيض على سلسلة من الأوامر التنفيذية، بما في ذلك إلغاء 78 إجراءً تنفيذيًا من عهد بايدن وإنهاء حق المواطنة ومغادرة منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس، ونشر الجيش على الحدود.

واستهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة تطهير رجال بايدن، بإقالة أربعة من كبار المعينين الرئاسيين من أبرزهم الجنرال المتقاعد مارك ميلي من المجلس الاستشاري للبنية التحتية الوطنية، والناشط خوسيه أندريس من مجلس الرئيس للرياضة واللياقة البدنية والتغذية، بحسب صحيفة "ذا هيل".

كما أقال كيشا بوتومز، رئيسة بلدية أتلانتا السابقة، من مجلس الرئيس للتصدير، التي كانت مستشارة كبيرة في حملة إعادة انتخاب بايدن، وأكد ترامب أن قرارات اليوم الأول لم تنته بعد، مشددًا على أنه كلّف مكتب شؤون الموظفين الرئاسي بتحديد وإزالة أكثر من ألف من المعينين الرئاسيين من الإدارة السابقة.