ترامب: نسعى لتوفير 100 ألف وظيفة جديدة للأمريكيين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، عن توفير 100 ألف وظيفة جديدة للأمريكيين.

وبدأ ترامب، في التخلص من رجال سلفه الرئيس السابق جو بايدن، بعد أقل من 24 ساعة من توليه منصبه، التي من المنتظر أن تشمل ألف شخص في مختلف الإدارات الحكومية.

ووقّع ترامب في اليوم الأول له داخل البيت الأبيض على سلسلة من الأوامر التنفيذية، بما في ذلك إلغاء 78 إجراءً تنفيذيًا من عهد بايدن وإنهاء حق المواطنة ومغادرة منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس، ونشر الجيش على الحدود.

واستهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة تطهير رجال بايدن، بإقالة أربعة من كبار المعينين الرئاسيين من أبرزهم الجنرال المتقاعد مارك ميلي من المجلس الاستشاري للبنية التحتية الوطنية، والناشط خوسيه أندريس من مجلس الرئيس للرياضة واللياقة البدنية والتغذية، بحسب صحيفة "ذا هيل".

كما أقال كيشا بوتومز، رئيسة بلدية أتلانتا السابقة، من مجلس الرئيس للتصدير، التي كانت مستشارة كبيرة في حملة إعادة انتخاب بايدن، وأكد ترامب أن قرارات اليوم الأول لم تنته بعد، مشددًا على أنه كلّف مكتب شؤون الموظفين الرئاسي بتحديد وإزالة أكثر من ألف من المعينين الرئاسيين من الإدارة السابقة.