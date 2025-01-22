اليوم.. أولى جلسات محاكمة عاطل سرق مصوغات من داخل شقة سيدة بالوايلي

تنظر محكمة الجنح المختصة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة سرقة مبلغ مالى ومصوغات ذهبية من داخل مسكن إحدى السيدات، وحيازة سلاح أبيض مطواه في منطقة الوايلي.

وكانت قسم شرطة الوايلي، تلقي بلاغا من سيدة يفيد سرقة مصوغات، ومبلغ مالي من داخل مسكنها، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل له معلومات جنائية سابقة، واعترف بارتكابه الواقعة، لمروره بأزمة مالية وارشد عن المبلغ المالى والمسروقات وعثر علي سلاح أبيض مطواة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.