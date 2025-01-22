حملان البركة.. تقليد عريق في ذكرى القديسة إيناس الشهيدة

في إطار التقليد العلماني، تُحيي الكاتدرائية التي تحمل اسم القديسة إيناس الشهيدة في روما، ذكرى ليتورجية لهذه القديسة الرومانية الشهيرة. ضمن الاحتفال، يتم مباركة خروفين، سيتم استخدام صوفهما لإعداد درع الأساقفة الجدد، في تقليد ديني عريق.

يُصور الفن المسيحي دائمًا القديسة إيناس وهي تحمل خروفًا إلى جانبها، في تلميح إلى مصيرها المشترك مع تلك الحملان الصغيرة، التي تعرضت هي الأخرى لضربة سيف أنهت حياتها.

على مر القرون، كانت الحملان تُؤخذ مباشرة إلى البابا في الفاتيكان، حيث كان يستقبلها في موكب مهيب ويباركها إلا أن هذا التقليد قد شهد بعض التغييرات في السنوات الأخيرة، حيث لم يعد البابا يبارك الحملان في الفاتيكان.

منذ أكثر من 140 عامًا، كانت راهبات الناصرة مسؤولات عن إعداد الحيوانات لهذا التقليد، الذي يتطلب جهدًا دقيقًا في التحضير.

هذا العام، يكتسب هذا التقليد طابعًا خاصًا، كونه جزءًا من احتفالات سنة اليوبيل وذكرى مرور 150 عامًا على تأسيس جماعة الراهبات.

يتم ترتيب الحملان في سلتين مزينتين بالورود. إحداهما مزينة بالورود الحمراء، التي ترمز للاستشهاد، وتحمل نقش “S.A.M.” (القديسة إيناس الشهيدة)، بينما الأخرى مزينة بالورود البيضاء التي ترمز للعذرية وتحمل نقش “S.A.V.” (القديسة إيناس العذراء).