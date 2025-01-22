محافظات على موعد مع الأمطار.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الساعات المقبلة

الأربعاء 22/يناير/2025 - 12:47 ص

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس حيث رصدت الأقمار الصناعية تقدم السحب الممطرة على مناطق من جنوب القاهرة الكبرى ومحافظة الفيوم يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع استمرار سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد يأتى ذلك بالتزامن مع نوة الغطاس.

حالة الطقس

الطقس يشهد سقوط الأمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا، ومع تقدم الوقت وحلول المساء من المتوقع أن تتقدم لتشمل باقى السواحل الشمالية الغربية ومحافظات الوجه البحرى (الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ-الغربية- المنوفية- الدقهلية).

ومن المتوقع امتداد سقوط الأمطار إلى المناطق الداخلية (محافظة الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد).

الأرصاد الجوية

وحذرت الأرصاد الجوية من الانخداع بحالة الطقس الدافئ خلال فترات النهار، كما تبقى الشبورة المائية الكثيفة التي قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق وهي الظاهرة المؤثرة خلال فترة الصباح، لذا يجب أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

حالة الطقس اليوم

الطقس اليوم مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس ليلا شديد البرودة على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

حذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد. كما توجد فرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

من المتوقع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

بيان درجات الحرارة:

المدينة العظمى (°م) الصغرى (°م)

القاهرة 20 11

الجيزة 22 10

القليوبية 21 11

الإسكندرية 19 10

مطروح 19 12

السلوم 17 10

بورسعيد 19 12

دمياط 19 12

الإسماعيلية 21 10

السويس 20 11

الزقازيق 20 11

المنصورة 19 11

بنها 20 11

شبين الكوم 20 11

طنطا 19 11

دمنهور 19 11

كفر الشيخ 19 11

المنيا 21 08

الفيوم 21 09

بني سويف 21 09

أسيوط 21 07

سوهاج 22 08

قنا 23 09

الأقصر 24 10

أسوان 25 11

الوادي الجديد 23 08

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 24 14