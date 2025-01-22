مقتل مسؤول في "حزب الله" إثر تعرضه لكمين مسلح في البقاع الغربي

أفادت مصادر مطلعة بمقتل المسؤول في "حزب الله" اللبناني، محمد حمادة، إثر تعرضه مساء الثلاثاء لكمين مسلح في البقاع الغربي.

وقالت المصادر إن مسلحين كانوا يستقلون سيارتين أطلقوا النار على حمادة أمام منزله في بلدة مشغرة بالبقاع الغربي، ثم فروا إلى جهة مجهولة.

وأوضحت المصادر أنه تم نقل المسؤول إلى أحد مستشفيات المنطقة حيث تبين أنه توفي متأثرًا بإصابته، بينما بدأت القوى الأمنية التحقيق في الحادث وسط حالة من الاستنفار الأمني.

ولم تُعرف بعد دوافع الحادثة، سواء كانت شخصية أم لأسباب أخرى، في انتظار بيان من القوى الأمنية.