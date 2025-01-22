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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. محاكمة اللاعب رجب عمران في واقعة دهس 3 أشخاص بأوسيم

رجب عمران
رجب عمران
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تستكمل محكمة جنح الجيزة، اليوم الأربعاء، محاكمة لاعب الكرة رجب عمران، لاتهامه بالقتل الخطأ عن طريق دهسه 3 أشخاص ما أسفر عن وفاة 2 وإصابة الثالث.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

بالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي قيادة رجب عمران لاعب كرة قدم بأحد أندية الدوري الممتاز، وتروسيكل يستقله 3 أشخاص مما تسبب في إصابتهم، جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

عقب ذلك تلقى المركز إشارة من المستشفى بمصرع "سمارة ب"، و"عادل ع" متأثرين بإصابتهما، بينما نقل الثالث مصابا إلي المستشفى.

فيما تحفظت القوات على اللاعب وسيارته، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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