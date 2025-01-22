اليوم.. طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون امتحاني العلوم والكمبيوتر

يواصل طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتنتهي غدًا الخميس 23 يناير.

ويواجه الطلاب اليوم امتحان مادتي العلوم، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

في سياق متصل أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه نظرًا لحدوث خطأ فني أثناء طباعة امتحان مادة التربية الدينية الإسلامية المقرر عقده أمس الأول الاثنين 20 يناير لطلاب الشهادة الإعدادية.

وحرصًا على مصلحة الطلاب، تقرر تأجيل الامتحان إلى يوم الخميس 23 يناير 2025، بعد امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

وكان قد أُبلغ الطلاب بضرورة مغادرة اللجان فور اكتشافه، على أن يتم تأجيل الامتحان إلى موعد لاحق.

وكان طلاب الشهادة الإعدادية قد أدوا يوم الاثنين، في الفترة الأولى امتحان اللغة العربية، فيما كان من المقرر أداء امتحان التربية الدينية في الفترة الثانية.