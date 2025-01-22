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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البطريرك مار إغناطيوس يزور روفائيل بدروس الحادي والعشرين لتهنئته بعيد الميلاد المجيد

ارشيف
ارشيف
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شهد مساء يوم الثلاثاء ٢١ يناير  ٢٠٢٥، زيارة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني أخاه  البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، في مقرّ البطريركية في بيروت لتقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

رافقه  المطارنة: مار غريغوريوس جوزيف، مطران ملنكارا ومطران كوجين، ومار إقليميس دانيال كورية، مطران بيروت، ومار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها، ومار يوسف بالي، المعاون البطريركي.

كما حضر أيضًا  المطران  كريكور ( روبير) باديشاه الأسقف المعاون لأبرشية بيروت البطريركية، والخوري كارو طاتيوسيان، والأب آرام أبراهاميان، والسيد شربل بسطوري مسؤول العلاقات العامة في البطريركية.

خلال اللقاء، قدّم البطريرك التهاني للبطريرك  بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا له دوام الصحة والعافية. 

كما تحدّث البطريركان عن الوضع الراهن في سورية والتطورات الأخيرة مشدّدين على ضرورة صياغة دستور يضمن حقوق جميع المكوّنات وتطبيق مبادئ المساواة والعدالة. 

وبحثا وضع لبنان مثنين على انتخاب رئيس للجمهورية وآملين أن يستعيد لبنان دوره الرائد ويزدهر من جديد. كما تبادلا الحديث حول شؤون مسكونية وكنسية تهمّ الكنيستين.

أقباط أقباط الإرثوذكس البطريرك مار اغناطيوس