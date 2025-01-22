لويلينج يقود شتوتجارت للفوز على سلوفان براتيسلافا بثلاثية

حقق فريق شتوتجارت الألماني انتصارًا مستحقًا على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن المنافسات الأوروبية.

بدأ شتوتجارت المباراة بقوة حيث افتتح جيمي لويلينج التسجيل مبكرًا في الدقيقة 11 بعد تمريرة رائعة من دينيز أونديف.

واستمر الفريق الألماني في فرض سيطرته ليضيف لويلينج الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 36 بتمريرة من إنزو ميلوت، لينهي الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 2-0.

في الشوط الثاني، حاول سلوفان براتيسلافا العودة في المباراة، ونجح إدجيسي ميتسوكو في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 85 بعد تمريرة من تيجران بارسيجيان.

ولكن شتوتجارت لم يسمح للفريق المضيف بمواصلة الضغط، حيث اختتم فابيان ريدر أهداف اللقاء في الدقيقة 87 بعد تمريرة حاسمة من ماكسيميليان ميتلشتيت، ليؤكد فوز شتوتجارت بنتيجة 3-1.

هذا الانتصار يعزز موقف شتوتجارت في المنافسة بالنقطة 10 فى المركز 21، بينما يظل سلوفان براتيسلافا فى قاع الجدول برصيد 0 من النقاط