آيندهوفن يفلت من عقاب النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق آيندهوفن الهولندي، مساء الثلاثاء، فوزًا صعبًا على مضيفه النجم الأحمر الصربي بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب راجكو ميتيتش، في إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم آيندهوفن على النجم الأحمر في الشوط الأول بثلاثية نظيفة، أحرزها لوك دي يونج هدفين في الدقيقتين 17 ز23، وريان فلامينجو في الدقيقة 43.

مباراة آيندهوفن ضد النجم الأحمر

اشتعلت أجواء المباراة بعد الدقيقة 50، حينما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه ريان فلامينجو، ليكمل آيندهوفن المواجهة بـ10 لاعبين.

وبالفعل، استغل النجم الأحمر النقص العددي في صفوف آيندهوفن، وأحرز ثنائية عن طريق شريف ندياي وناصر دجيجا في الدقيقتين 71 و77، لكن لم تكن كافية لإدراك التعادل، ليفلت الفريق الهولندي من عقاب أصحاب الأرض.

بتلك النتيجة، رفع آيندهوفن رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس عشر في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد النجم الأحمر عند 3 نقاط في المركز الـ31 ليودع منافسات البطولة.