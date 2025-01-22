ads
الأربعاء 22 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

آيندهوفن يفلت من عقاب النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا

مباراة آيندهوفن ضد
مباراة آيندهوفن ضد النجم الأحمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق فريق آيندهوفن الهولندي، مساء الثلاثاء، فوزًا صعبًا على مضيفه النجم الأحمر الصربي بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب راجكو ميتيتش، في إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم آيندهوفن على النجم الأحمر في الشوط الأول بثلاثية نظيفة، أحرزها لوك دي يونج هدفين في الدقيقتين 17 ز23، وريان فلامينجو في الدقيقة 43.

مباراة آيندهوفن ضد النجم الأحمر

اشتعلت أجواء المباراة بعد الدقيقة 50، حينما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه ريان فلامينجو، ليكمل آيندهوفن المواجهة بـ10 لاعبين.

وبالفعل، استغل النجم الأحمر النقص العددي في صفوف آيندهوفن، وأحرز ثنائية عن طريق شريف ندياي وناصر دجيجا في الدقيقتين 71 و77، لكن لم تكن كافية لإدراك التعادل، ليفلت الفريق الهولندي من عقاب أصحاب الأرض.

بتلك النتيجة، رفع آيندهوفن رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس عشر في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد النجم الأحمر عند 3 نقاط في المركز الـ31 ليودع منافسات البطولة.

آيندهوفن النجم الاحمر دورى أبطال اوروبا مباراة آيندهوفن ضد النجم الأحمر لوك دي يونج