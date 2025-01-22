مباحثات فلسطينية قطرية لتطوير الكوادر الأمنية وتعزيز التعاون المشترك

بحث وزير الداخلية الفلسطيني اللواء زياد هب الريح، مع نظيره القطري، قائد قوة الأمن الداخلي "لخويا"، خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشئون الدفاع بقطر سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، سبل تعزيز التعاون المشترك؛ بما يسهم في دعم استقرار وأمن المنطقة ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أمس الثلاثاء خلال جلسة مباحثات في إطار زيارة يقوم بها الوزير الفلسطيني إلى العاصمة القطرية (الدوحة)، حيث شهد حفل تخريج 14 ضابطا فلسطينيا، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كما بحث الوزير الفلسطيني مع نائب رئيس أكاديمية "جوعان" العسكرية القطرية العميد الركن راجح محمد بن عقيل النابت، سبل التعاون في تطوير الكوادر الأمنية الفلسطينية وتعزيز الخبرات المشتركة.

وفي القدس المحتلة، أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، خلال اقتحامها مخيم شعفاط، شمال شرق القدس، حيث جابت قوة من الجيش الشوارع، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي، نقلا على إثرها إلى أحد مستشفيات القدس.

وذكرت محافظة القدس أن قوات الاحتلال احتجزت شابين فلسطينيين، لم تعرف هويتهما بعد، خلال اقتحامها المخيم، وسط اندلاع مواجهات.