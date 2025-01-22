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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصدر أمني ينفي مزاعم سيدة بقيام ضابطي شرطة بالقاهرة بالتسبب في وفاة شقيقها

مصدر أمني
مصدر أمني
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نفى مصدر أمني صحة ما ورد بعدة مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام ضابطي شرطة بالقاهرة بالتسبب فى وفاة شقيقها.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 21 الجارى تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بين كل من طرف أول: (أحد الأشخاص "مصاب بكدمات متفرقة بالجسم"، ووالدته - لهما معلومات جنائية)، طرف ثان: (أحد الأشخاص "مصاب بكدمات بالرأس") بسبب خلافات الجيرة قام على إثرها الطرفان بالتعدي على بعضهما البعض.. وتم ضبط طرفى المشاجرة واصطحابهما لنقطة شرطة الأسمرات وأثناء إتخاذ الإجراءات القانونية شعر الأول بحالة إعياء وتم نقله على الفور لإحدى المستشفيات، إلا أنه توفى عقب وصوله. 

وبسؤال والدة المتوفى وشقيقه أفادا بأن المذكور يعاني من مرض الصرع وتنتابه حالات إغماء ولم يتهما أحد بالتسبب بوفاته، وأيد ما سبق أحد شهود الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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