موسكو: هجوم جوي على مقاطعة روستوف الروسية وإسقاط 9 مسيرات

أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية يوري سليوسار، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 9 مسيرات مقاطعة روستوف، في هجوم جوي "معاد"، مؤكدا عدم وجود خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وكتب سليوسار -عبر قناته على "تليجرام"، الثلاثاء، "أن قوات ووسائل الدفاع الجوي تتصدى - منذ الساعة 21:30 (بتوقيت موسكو) - لهجوم جوي معاد على مقاطعة روستوف.. حتى الآن تم إسقاط 9 مسيرات.

ووفقا للبيانات الأولية، لا توجد أي إصابات".

وأشار سليوسار -حسبما أذاع موقع "روسيا اليوم" الإخباري مساء الثلاثاء- إلى أن خدمات الطوارئ المناوبة لم تتلق أي معلومات عن وقوع أضرار على الأرض.

وتستهدف القوات الأوكرانية -بشكل شبه يومي- المناطق الحدودية الروسية مثل مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.