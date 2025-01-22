وزير الخارجية العراقي يؤكد استعداد بلاده لإنهاء الصراع في اليمن

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده لتقديم الدعم في إطار الجهود الدولية لإنهاء الصراع في اليمن، وتحقيق التنمية والاستقرار للشعب اليمني.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية العراقي مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس الزبيدي، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس; حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية، كما جرت مناقشة الجهود المبذولة لحل الأزمة اليمنية، بالنظر إلى تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على أمن واستقرار المنطقة.

وأعرب وزير الخارجية العراقي - بحسب بيان أذاعته وكالة الأنباء الرسمية (واع) مساء - عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تربط العراق باليمن من جانبه، أشاد المسئول اليمني - حسب البيان - بمواقف العراق ودوره الفاعل في تعزيز الأمن الإقليمي وجهوده لدعم السلام في المنطقة.