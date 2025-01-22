ثنائية ألفاريز تمنح أتلتيكو مدريد الفوز على باير ليفركوزن

نجح أتلتيكو مدريد الإسباني في تحقيق انتصار صعب ومثير على باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

بدأ اللقاء بتفوق ليفركوزن الذي تمكن من إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله بييرو هينكابي في الدقيقة 45+1، بعد تمريرة متقنة من نوردي موكيلي. وظهر ليفركوزن بشكل منظم في الشوط الأول، مما صعب المهمة على أتلتيكو مدريد.

في الشوط الثاني، تغيرت ملامح اللقاء، حيث قاد جولييان ألفاريز أتلتيكو إلى العودة القوية بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 52 بتمريرة من أنطوان جريزمان. وواصل ألفاريز تألقه ليضيف هدف الفوز في الدقيقة 90 بعد تمريرة رائعة من أنخل كوريا، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

بهذا الفوز، يؤكد أتلتيكو مدريد قدرته على التعامل مع اللحظات الصعبة، ويعزز موقعه في المنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية فى المركز الثالث بـ 15 نقطة، بينما ليفركوزن يتجمد رصيده عند 13 نقطة فى المركز السادس.