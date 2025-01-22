اليوم.. قطار منتخب مصر يتحدى الإصابات ويصطدم بأيسلندا فى الدور الرئيسي لمونديال اليد

يستعد منتخب مصر لكرة اليد لمواصلة مشواره في بطولة كأس العالم لكرة اليد ٢٠٢٥ التي تقام حاليًا بشكل مشترك في كرواتيا والدنمارك والنرويج، خلال الفترة من ١٤ يناير الجاري وحتى ١ فبراير المقبل.

ويخوض الكوماندوز لقاءات قوية بمرحلة الدور الرئيسي للمونديال بعد أن حسم الفراعنة الصعود للدور الرئيسي بالعلامة الكاملة بعد الفوز على الأرجنتين والبحرين وكرواتيا صاحب الأرض والجمهور.

وتضم مجموعة مصر في الدور الرئيسي لكأس العالم لكرة اليد:

١- مصر

٢-كرواتيا

٣- أيسلندا

٤- سلوفينيا

٥- الأرجنتين

٦- الرأس الأخضر

ولن يلتقي منتخب مصر مع كرواتيا والأرجنتين، على الرغم من أنهم في المجموعة ذاتها، بعدما تقابلوا سابقًا في دور المجموعات.

ويخوض منتخب مصر أولى مواجهاته اليوم الأربعاء في التاسعة ونصف مساء في الدور الرئيسي أمام منتخب إيسلندا الذي صعد للدور الرئيسي بالعلامة الكاملة ليتساوى برصيد ٤ نقاط بالتساوي مع منتخبنا الوطني لتكون مباراة اليوم لقاء من العيار الثقيل وبداية الطريق من أجل العبور إلى دور الـ٨ لبطولة العالم لكرة اليد.

ويعاني الفراعنة من الإصابات قبل لقاء اليوم وعلى رأسها هشام دودو الذي أصيب بكدمة في الركبة وقد يلحق بالمنتخب في الأدوار النهائية.

أعلن خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس بعثة منتخب مصر في بطولة العالم ٢٠٢٥، نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد هشام دودو لاعب منتخب مصر، بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته في مباراة كرواتيا في ختام الدور الأول من البطولة.

وقال فتحي: "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة دودو بكدمة على مستوى الركبة، يحتاج للعلاج الطبيعي لفترة لن تقل عن أسبوع، وسيستمر مع المنتخب لتلقي العلاج على أمل المشاركة في الأدوار النهائية من البطولة حسب سرعة استجابته للعلاج".

وأشار فتحي إلى أن دودو سيغيب عن المنتخب في مباريات الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد، لحين خضوعه للعلاج الطبيعي المكثف خلال الأيام المقبلة.

ويلعب منتخب مصر أمام سلوفينيا، في المباراة الثانية يوم ٢٤ يناير٢٠٢٥، وذلك في الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة،

ويختتم منتخب مصر مبارياته في الدور الرئيسي أمام الرأس الأخضر،في المباراة الثالثة يوم ٢٦ يناير ٢٠٢٥، وذلك في الساعة الرابعة والنصفمساءً بتوقيت القاهرة،.

واستطاع منتخب مصر أن يحسم التأهل إلى مرحلة دور المجموعات الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد، بعد تصدر المجموعة الثامنة برصيد ٩ نقاط من الفوز على الأرجنتين والبحرين وكرواتيا على التوالي.

وتم ضم كل مجموعتين متجاورتين في مجموعة واحدة تضم ٦ منتخبات في الدور الرئيسي، (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة السادسة – السابعة والثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسي معها رصيده من النقاط التي حصل عليها من مواجهته مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.

وتنص لائحة بطولة العالم لليد أن يخوض المنتخب في الدور الرئيسي ثلاث مباريات مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة المجاورة ولا يلعب مرة أخرى مع المنتخبين المتأهلين من مجموعته.

ويتأهل مباشرة إلى دور الـ٨ الأول والثاني من كل مجموعة في الدور الرئيسي، على أن يقام دور الـ٨ بنظام خروج المغلوب، ثم نصف النهائي والنهائي.