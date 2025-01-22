الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى جنين ومخيمها

الأربعاء 22/يناير/2025 - 12:16 ص

دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بتعزيزات عسكرية مكثفة إلى مدينة جنين ومخيمها.

ووفقًا لمصادر فلسطينية، وصلت عدد من آليات الاحتلال إلى المدينة عبر حاجز الجلمة العسكري. وقامت جرافات الاحتلال بتدمير الشوارع المؤدية إلى مستشفى ابن سينا، ومدخل مستشفى جنين الحكومي، بالإضافة إلى محيط دوار الحصان عند مدخل المخيم.

كما تمركزت قوة من جيش الاحتلال في حي جبل أبو ظهير، ترافقها جرافة عسكرية، في خطوة تعكس نوايا الاحتلال بتوسيع نطاق عدوانه على المدينة.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها بشكل غير مسبوق، ترافقها جرافات عسكرية، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة والحربية في سماء المنطقة.

وقد أسفر هذا العدوان الإسرائيلي المستمر عن استشهاد تسعة فلسطينيين، بينهم طفل، وإصابة 40 آخرين بجروح متفاوتة. كما استشهد شاب آخر من مخيم جنين برصاص الاحتلال في قرية تعنك غرب المحافظة.