بولونيا يضع بوروسيا دورتموند في مأزق بدوري أبطال أوروبا

قلب فريق بولونيا الإيطالي الطاولة على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب ريناتو دالارا، في إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم بوروسيا دروتموند على بولونيا بهدف للا شيء في الشوط الأول من اللقاء، سجله الغيني سيرو جيراسي في الدقيقة 15 من ركلة جزاء.

مباراة بولونيا ضد بوروسيا دورتموند

وفي الشوط الثاني، حقق بولونيا ريمونتادا على بوروسيا دورتموند، بتسجيل هدفين في دقيقتين عن طريق دالينجا في الدقيقة 71، وصامويل إيلينج جونيور في الدقيقة 72، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 2-1.

خسارة بوروسيا دورتموند من بولونيا تضع الفريق الألماني في مأزق بقيادة مدربه التركي نوري شاهين، حيث قد تجعله يخوض مواجهات الملحق للتأهل لدور الـ16، وكذا مطالبة جماهير النادي بإقالة المدير الفني في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، بينما رفع بولونيا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الـ27.