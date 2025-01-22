«المراسل التلفزيوني من الميدان إلى الشاشة».. كتاب جديد لـ علاء فياض بمعرض الكتاب

يشارك المؤلف علاء كمال فياض بكتابه الجديد "المراسل التلفزيوني من الميدان إلى الشاشة" في معرض القاهرة الدولى للكتاب 2025، والذي من المقرر انطلاقه في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير 2025، بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس.

والكتاب هو دليل شامل للمراسلين التلفزيونيين، يقدم رؤية عميقة عن هذه المهنة بمهاراتها وتحدياتها. الكتاب يعالج دور المراسل التلفزيوني في تغطية الأحداث ونقل الأخبار بحرفية، موضحًا الفروقات بينه وبين المراسل المكتوب أو الإذاعي.

ويسلط الكتاب الضوء على تطور المهنة عبر العقود، ويقدم نصائح عملية تتعلق بسلامة المراسل، جمع المعلومات، تجهيز المعدات، والتعامل مع الفرق الميدانية. كما يناقش أهمية الالتزام بالقوانين، سواء تلك المتعلقة بالصحافة أو حقوق الإنسان، لضمان تقديم تقارير مهنية وموضوعية.

ومن محاور الكتاب المهارات الأساسية للمراسل التلفزيوني مثل التحليل، والكتابة التلفزيونية، وإعداد التقارير وأهمية بناء الثقة مع الجمهور والتواصل الإنساني، وأيضا مواجهة التحديات، خاصة في مناطق النزاعات وتوظيف التكنولوجيا الحديثة مثل الطائرات المسيّرة والهواتف الذكية في البث المباشر

يأخذ الكتاب القارئ في رحلة شيّقة داخل عالم المراسل التلفزيوني، ويُسلّط الضوء على المهارات المطلوبة، مثل جمع المعلومات، كتابة التقارير.