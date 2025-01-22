اليوم التاسع من بطولة العالم لكرة اليد.. مواجهات قوية ضمن الدور الرئيسي

تتواصل اليوم الأربعاء 21 يناير الجاري، منافسات اليوم التاسع من بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2025، بإقامة ست مباريات حاسمة ضمن الدور الرئيسي للبطولة التي تستضيفها ثلاث دول، كرواتيا، الدنمارك، والنرويج، خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل.

جدول مباريات اليوم:

البرازيل × تشيلي - الساعة 4:30 عصرًا.

سلوفينيا × الأرجنتين - الساعة 4:30 عصرًا.

السويد × البرتغال - الساعة 7:00 مساءً.

الرأس الأخضر × كرواتيا - الساعة 7:00 مساءً.

النرويج × إسبانيا - الساعة 9:30 مساءً.

مصر × أيسلندا - الساعة 9:30 مساءً.



تنقل قناة "أون تايم سبورتس" جميع مباريات البطولة مباشرة، مع تقديم استوديو تحليلي مميز يضم نخبة من خبراء كرة اليد، برعاية شركة المتحدة للرياضة.

مجموعات الدور الرئيسي:

المجموعة الأولى: الدنمارك، ألمانيا، إيطاليا، التشيك، سويسرا، تونس.

المجموعة الثانية: فرنسا، المجر، النمسا، هولندا، مقدونيا الشمالية، قطر.

المجموعة الثالثة: البرتغال، البرازيل، النرويج، السويد، إسبانيا، تشيلي.

المجموعة الرابعة: مصر، كرواتيا، سلوفينيا، أيسلندا، الرأس الأخضر، الأرجنتين.

يتأهل متصدر ووصيف كل من المجموعتين الأولى والثالثة، والثانية والرابعة إلى دور الثمانية، حيث تبدأ مواجهات الإقصاء المباشر نحو اللقب.