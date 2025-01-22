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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ريمونتادا تاريخية.. برشلونة يقلب الطاولة على بنفيكا في مباراة التسع أهداف

جانب من المباراه
جانب من المباراه
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حقق برشلونة الإسباني فوزًا مثيرًا على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 5-4 في واحدة من أكثر المباريات درامية في تاريخ دوري أبطال أوروبا. 

المباراة  شهدت أداءً هجوميًا من كلا الفريقين، حيث بدأ بنفيكا اللقاء بقوة وسيطر على الشوط الأول، مستغلًا تألق فانجيليس بافليديس الذي سجل ثلاثية مذهلة في أول نصف ساعة من المباراة. ومع نهاية الشوط الأول، كان بنفيكا متقدمًا 3-1، بعدما سجل ليفاندوفسكي هدف تقليص الفارق لبرشلونة.

في الشوط الثاني، قلب برشلونة الطاولة بشكل دراماتيكي، حيث شهدت الدقائق الأخيرة عودة الفريق الكتالوني بفضل أهداف رافينيا، أراوخو، وإريك جارسيا. رافينيا لعب دور البطولة بإحرازه هدفين، بما في ذلك هدف الحسم في الوقت بدل الضائع. هذه الريمونتادا التاريخية أثبتت الروح القتالية لبرشلونة وأظهرت قدرتهم على العودة في أصعب اللحظات، ليحصدوا ثلاث نقاط غالية في صراعهم الأوروبي.

بهذه النتيجة وصل رصيد برشلونة إلى 18 نقطة وتجمد رصيد بنفيكا بـ 10 نقاط.

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