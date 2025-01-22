كرم جابر ينضم للجهاز الفني للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي بتطوير المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي تم الإعلان عن انضمام البطل الأولمبي كرم جابر للجهاز الفني للمشروع، في خطوة تاريخية هامة تعكس حرص الوزارة على نقل الخبرات الدولية والأولمبية إلى اللاعبين الموهوبين.

وأكد الدكتور أشرف صبحي إلى أن انضمام الكابتن كرم جابر، الحاصل على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية، يمثل إضافة قيمة للفريق الفني للمشروع، حيث سيعمل على تطوير مهارات اللاعبين ورفع مستوياتهم الفنية والبدنية، بما يتماشى مع المعايير العالمية. وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة للاستفادة من التجارب والخبرات العالمية لإعداد أبطال رياضيين قادرين على تمثيل مصر في المحافل الدولية، لاسيما الألعاب الأولمبية.

واعرب البطل كرم جابر عن سعادته بالانضمام إلى المشروع القومي، مؤكدًا عزمه على تقديم كل ما في وسعه لمساعدة اللاعبين الموهوبين على تحقيق إنجازات جديدة لمصر في المستقبل.

ويعد انضمام كرم جابر الحاصل على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية، إضافة كبيرة للفريق الفني، حيث سيسهم بشكل كبير في تطوير مستوى اللاعبين ورفع مهاراتهم على المستويين الفني والبدني. كما أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الرامية إلى الاستفادة من التجارب الأولمبية العالمية في إعداد أبطال رياضيين قادرين على تمثيل مصر في المحافل الدولية، وفي مقدمتها الألعاب الأولمبية.

ويهدف المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين في مختلف الرياضات، والعمل على تأهيلهم للوصول إلى أعلى مستويات التنافسية.

ومن المتوقع أن يسهم انضمام كرم جابر في إحداث نقلة نوعية في تدريب اللاعبين، وتوجيههم لتطوير مهاراتهم الرياضية بما يتناسب مع المعايير العالمية.