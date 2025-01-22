محمد صلاح يقود ليفربول لحجز مقعد مباشر في دور الـ16 بأبطال أوروبا

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز على ضيفه ليل الفرنسي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء الثلاثاء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

شارك محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول ضد ليل، ولعب المباراة كاملة، كما سجل هدفًا، حقق به رقم مميز.

افتتح صلاح التسجيل لفريق ليفربول في الدقيقة 34، بعدما استلم تمريرة سحرية من زميله كورتيس جونز، لينفرد بحارس مرمى ليل، ويضع الكرة أعلى الحارس لوكاس شوفالييه، ليتقدم الريدز في الشوط الأول بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني، تلقى الجزائري عيسى ماندي مدافع ليل البطاقة الحمراء في الدقيقة 59، بعد حصوله على بطاقتين صفراويتين.

وبـ10 لاعبين، استطاع ليل تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 62، عن طريق المهاجم الكندي جوناثان ديفيد.

وأحرز هارفي إيليوت هدف فوز ليفربول على ليل في الدقيقة 67، ليسهم في حفاظ رفاق صلاح على العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا.

هدف محمد صلاح

هدف محمد صلاح في شباك ليل، جعله يقتحم قائمة أفضل 10 هدافين تاريخيين لمسابقة دوري أبطال أوروبا، كما وصل إلى الهدف رقم 50 في مسيرته الأوروبية (دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي) مع ليفربول الإنجليزي.

بهذا الفوز، ضمن ليفربول بطاقة التأهل المباشر إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وبالعلامة الكاملة حتى الآن بعد 7 مباريات.

بتلك النتيجة، حافظ ليفربول على صدارة جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 21 نقطة، بينما تجمد رصيد ليل عند 13 نقطة في المركز الـ11.