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الأربعاء 22 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل السلبي يحسم مواجهة كلوب بروج ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

نتيجة المباراة
نتيجة المباراة
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انتهت مواجهة كلوب بروج البلجيكي ويوفنتوس الإيطالي بالتعادل السلبي (0-0)، في المباراة التي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

رغم المحاولات المتكررة من كلا الفريقين، لم يتمكن أي منهما من هز الشباك، حيث قدم الدفاع والحراس أداءً مميزًا ليحرموا المهاجمين من تسجيل الأهداف.

شهدت المباراة استحواذًا متبادلًا وفرصًا خطيرة، لكن غياب اللمسة الأخيرة حال دون تغيير النتيجة بهذا التعادل، يكتفي كلوب بروج ويوفنتوس بنقطة لكل منهما، مما يضيف مزيدًا من الإثارة إلى  الجولة القادمة.

بهذه النتيجة وصل اليوفي إلى النقطة الـ 12 وكلوب بروج للنقطه الـ 11.

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