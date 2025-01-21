القبض على مدرس تعدى على طالب بالضرب داخل سنتر تعليمي بحلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي مدرس لقيامه بالاعتداء على تلميذ داخل سنتر تعليمي بطريقة وحشية لقيام الطالب بمجاوبة سؤال دون استئذانه.

ورد بلاغ لقسم شرطة حلوان، من محامية أسرة المجني عليه، مفاده قيام معلم يدعى "محمود" بمراجعة ليلة الامتحان المادة الإنجليزية داخل سنتر تعليمي بدائرة القسم، وأثناء توجيه سؤال لأحد الطلاب، ولم يتمكن الطالب من الرد بالإجابة الصحيحة، فقام طالب يدعى "آدم" في الصف السادس الابتدائي بالإجابة الصحيحة على السؤال دون استئذان، فبدأ المدرس بالاعتداء عليه بالضرب بطريقة وحشية.

كما ارفقت مقدمة البلاغ فيديو يوثق لحظة تعدي المدرس علي الطالب داخل السنتر.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط القسم من ضبط المدرس المعتدي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.