الهلال يكتسح الوحدة برباعية في الدوري السعودي

حقق فريق الهلال فوزًا كبيرًا على الوحدة بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي.

افتتح ماركوس ليوناردو التسجيل للهلال في الدقيقة 7 و أضاف مالكوم دي أوليفيرا الهدف الثاني في الدقيقة 11 بعد تمريرة حاسمة من محمد كنو.

وفي الدقيقة 82، سجل مالكوم دي أوليفيرا هدفه الثاني في اللقاء والثالث للهلال بمساعدة روبين نيفيز.

واختتم عبدالله الحمدان أهداف الهلال في الدقيقة 89، قبل أن يضيف هدفًا آخر في الدقيقة 90+1 بتمريرة من ماركوس ليوناردو وهدف الوحدة الوحيد جاء عن طريق كريغ غودوين في الدقيقة 82.

بهذا الانتصار، يعزز الهلال موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يستمر الوحدة في محاولاته للخروج من منطقة الخطر. المباراة شهدت أداءً هجوميًا قويًا من الهلال، خاصة في الشوط الأول الذي أنهاه بنتيجة 2-0.