مصرع واصابة 10 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بالوادي الجديد

لقى ٦ أشخاص مصرعهم على الاقل منذ قليل وأصيب ٤ آخرين فى حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع شاحنة على طريق تنيدة- منفلوط، بالقرب من نقطة الكيلو120.

مرفق اسعاف الوادى الجديد دفع ب11 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وجاري نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وإيداع جثث المتوفين بمشرحة المستشفى وجارى تحرير محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع شاحنة نقل ثقيل على طريق تنيدة منفلوط بالقرب من نقطة الكيلو 120.

تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجاري نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث واحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.