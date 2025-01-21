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الأربعاء 22 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب اليد يختتم استعداداته لمواجهة آيسلندا ببطولة العالم غدا

منتخب مصر
منتخب مصر
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اختتم منتخب مصر لكرة اليد استعداداته لمواجهة آيسلندا غدا الأربعاء في الدور الرئيسي لبطولة العالم .

وتسود حالة كبيرة من التركيز لدى الجميع في ظل السعي إلى مواصلة النتائج المميزة بالبطولة بعد تحقيق 3 انتصارات متتالية بالدور التمهيدي للمسابقة على حساب كل من الأرجنتين والبحرين وكرواتيا .

وحرص الإسباني باستور مدرب منتخب اليد على عقد محاضرة فنية مطولة مع اللاعبين  لشرح نقاط القوة والضعف لمنتخب آيسلندا ، مؤكدا أن المباراة لن تكون سهلة خاصة وأن المنتخب المنافس يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين .

يبدأ منتخب مصر مبارياته بالدور الرئيسي بمواجهة آيسلندا غدا الأربعاء ثم مواجهة سلوفينيا مساء الجمعة المقبل ثم مواجهة كاب فيردي الأحد المقبل .

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