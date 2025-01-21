اقرأ غدا في "البوابة".. العالم يرقص على أصابع ترامب.. الولاية الثانية تبدأ بسلسلة قرارات متعلقة بالهجرة والجمارك

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 22 يناير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

بحثا جهود استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.. السيسي وبوتين يناقشان إنشاء منطقة صناعية روسية في قناة السويس

العالم يرقص على أصابع ترامب.. الولاية الثانية تبدأ بسلسلة قرارات متعلقة بالهجرة والجمارك

.. ويرفع عقوبات بايدن عن المستوطنين

السلطة الفلسطينية تتهم الرئيس الأمريكي بتحريض اليمين المتطرف الإسرائيلي على الجريمة

915 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت إلى غزة

4 أسرى إسرائيليين حماس ستطلق سراحهم

900 مليار دولار سعر "صورة" في حفل ترامب

ركلة خطيرة في الخلف.. وزير القوات المسحلة الفرنسي: كلمة ترامب في التنصيب "وحشية"

بكين تتعهد بالدعم.. الصين قلقة من خروج الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ