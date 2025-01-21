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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على حقيقة العروض الرسمية لنجم الأهلي الصاعد بلال عطية

بلال عطية
بلال عطية
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أكد الإعلامي أمير هشام، أن بلال عطية لاعب النادي الأهلي صاحب الـ17 عامًا، سبق وتلقى عرضًا شفويًا من أحد الفرق الألمانية منذ عدة أشهر، مشيرًا إلى أن هناك اتصالات من جانب عدة فرق إسبانية، لكن لم يصل أي عروض رسمية حتى الآن إلى القلعة الحمراء.

وقال هشام عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "لم يصل أي عرض رسمي للنادي الأهلي للتعاقد مع بلال عطية حتى الآن".

وأضاف: "نادي مانهايم الألماني كان الفريق المهتم بالتعاقد مع بلال عطية، وهو من العناصر الجيدة داخل القلعة الحمراء ونتمنى أن يحصل على فرصة مع الفريق الأول مثلما يلعب نجوم شابة في مختلف فرق العالم".
 

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