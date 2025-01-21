محمد رمضان يرغب في ضم البانوبي للأهلي.. وكولر يطلب حسم ملف الأجانب أولا

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك رغبة كبيرة لدى محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي فى التعاقد مع عبدالرحمن البانوبي جناح فريق زد، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.



وقال هشام عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي لديه إصرار على ضم عبدالرحمن البانوبي، وتواصل مع مسئولي زد وكذلك اللاعب، ولكن مارسيل كولر تحفظ على ضم اللاعب واصر على ضم جناح أجنبي".



وزاد: "سن عبدالرحمن البانوبي أصغر من زيكو وهو سر تفضيل الأهلي لضم البانوبي".



وأكمل هشام : "مارسيل كولر أبلغ مسئولي الأهلي بإنهاء صفقات الأجانب في البداية ومن ثم حسم أي صفقة محلية يريدها مسئولي القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة".

