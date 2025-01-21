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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي عاد مجددًا للتفاوض بقوة مع إيفرتون

إيفرتون
إيفرتون
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عاد النادي الأهلي مجددًا للتفاوض مع الجناح البرازيلي إيفرتون دا سيلفا لاعب بانيك أوسترافا التشيكي، واللاعب منفتح على الانتقال للفريق الأحمر.

وقال الإعلامي أميرهشام في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي كان متردد في حسم صفقة إيفرتون وكان يبحث عن لاعب أفضل منه، ولكن خط المفاوضات عاد مجددًا، وهناك لاعب بديل آخر مرشح تحسبا لفشل التعاقد مع الجناح البرازيلي".

وأضاف: "هناك إصرار من جانب النادي الأهلي على ضم صفقتين أجنبيتين بجانب قيد علي معلول".

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