عاد النادي الأهلي مجددًا للتفاوض مع الجناح البرازيلي إيفرتون دا سيلفا لاعب بانيك أوسترافا التشيكي، واللاعب منفتح على الانتقال للفريق الأحمر.
وقال الإعلامي أميرهشام في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي كان متردد في حسم صفقة إيفرتون وكان يبحث عن لاعب أفضل منه، ولكن خط المفاوضات عاد مجددًا، وهناك لاعب بديل آخر مرشح تحسبا لفشل التعاقد مع الجناح البرازيلي".
وأضاف: "هناك إصرار من جانب النادي الأهلي على ضم صفقتين أجنبيتين بجانب قيد علي معلول".
البوابة سبورت
الأهلي عاد مجددًا للتفاوض بقوة مع إيفرتون
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عاد النادي الأهلي مجددًا للتفاوض مع الجناح البرازيلي إيفرتون دا سيلفا لاعب بانيك أوسترافا التشيكي، واللاعب منفتح على الانتقال للفريق الأحمر.
عاد النادي الأهلي مجددًا للتفاوض مع الجناح البرازيلي إيفرتون دا سيلفا لاعب بانيك أوسترافا التشيكي، واللاعب منفتح على الانتقال للفريق الأحمر.