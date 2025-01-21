محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

حقق النجم المصري محمد صلاح مساء اليوم الثلاثاء، رقمًا مميزًا مع فريقه ليفربول الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء تحقيق محمد صلاح لهذا الرقم، بعد هدفه في شباك ليل الفرنسي، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب أنفيلد في إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح صلاح التسجيل لفريق ليفربول في الدقيقة 34، بعدما استلم تمريرة سحرية من زميله كورتيس جونز، لينفرد بحارس مرمى ليل، ويضع الكرة أعلى الحارس لوكاس شوفالييه.

محمد صلاح ضمن قائمة العظماء

بهذا الهدف، اقتحم محمد صلاح قائمة أفضل 10 هدافين تاريخيين لمسابقة دوري أبطال أوروبا، كما وصل إلى الهدف رقم 50 في مسيرته الأوروبية (دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي) مع ليفربول الإنجليزي.

أيضًا عادل هداف الريدز، تيري هنري أسطورة أرسنال، بعدما أحرز هدفه رقم 51 في دوري أبطال أوروبا (45 هدفًا مع ليفربول، و5 أهداف مع بازل السويسري، وهدف وحيد مع روما الإيطالي).

شارك محمد صلاح في 7 مباريات مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 أخرى.